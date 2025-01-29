Добір суддів у місцеві суди – у ВККС пояснили, які документи підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права

У ВККС пояснили, чи зараховується період проходження військової служби до стажу професійної діяльності у сфері права та відповіли на низку інших запитань щодо стажу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України відповіла на запитання щодо документів, які підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права.

Скільки років науково-педагогічного стажу потрібно для участі в доборі на посаду судді місцевого суду?

У кандидата має бути стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років.

Із роз’ясненнями щодо стажу професійної діяльності у сфері права можна ознайомитись за посиланням.

Робота на яких посадах зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права?

При вирішенні питань щодо віднесення діяльності кандидата до професійної діяльності у сфері права враховуються кваліфікаційні вимоги за відповідною посадою, передбачені посадовою інструкцією, а також загальні відомості з Класифікатора професій ДК 003:2010.

Після здобуття вищої юридичної освіти і за умови працевлаштування за спеціальністю (на посаду, кваліфікаційні вимоги до якої передбачають наявність вищої юридичної освіти, а зміст діяльності полягає в систематичному виконанні функцій із правотворення чи правозастосування) починається відлік стажу професійної діяльності у сфері права. Стаж роботи працівників, робота яких не пов’язана з нормотворчою, правозастосовною діяльністю (має технічний характер), не прирівнюється до стажу професійної діяльності в галузі права, необхідного для участі в доборі

Чи зараховується період перебування у відпустці для догляду за дитиною до стажу професійної діяльності у сфері права?

Відповідно до Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи, до стажу роботи за спеціальністю. Отже, період перебування у вказаних вище відпустках зараховується до стажу професійної діяльності у сфері права, який дає право претендувати на посаду судді

Чи зараховується період проходження військової служби до стажу професійної діяльності у сфері права?

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби (на момент вступу на військову службу особа повинна здійснювати професійну діяльність, яка підлягає зарахуванню до стажу професійної діяльності у сфері права)

Чи буде достатнім подання лише трудової книжки для підтвердження стажу роботи?

Подання тільки трудової книжки для підтвердження стажу роботи буде достатнім у разі, якщо лише нею підтверджується стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років

Чи зараховується стаж роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу професійної діяльності у сфері права?

Стаж роботи на посаді секретаря судового засідання підлягає зарахуванню до стажу професійної роботи у сфері права з дати отримання диплома про повну вищу юридичну освіту за освітнім ступенем «спеціаліст» або «магістр» права.

Із роз’ясненнями щодо стажу професійної діяльності у сфері права можна ознайомитись за посиланням.

Які документи можна подати для підтвердження стажу індивідуальної адвокатської діяльності?

Кандидат, який є адвокатом, повинен надати копію свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю, копію витягу з реєстру адвокатів, а також копії договорів, ордерів або інших документів, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності тощо.

Для підтвердження одного року стажу професійної діяльності у сфері права кандидат повинен подати від одного до трьох документів

Які документи необхідно подати фізичній особі – підприємцю для підтвердження стажу професійної діяльності у сфері права?

Період діяльності ФОП підлягає зарахуванню до стажу професійної роботи у сфері права з дати отримання диплома про повну вищу юридичну освіту за освітнім ступенем «спеціаліст» або «магістр» права, а також у разі, якщо зареєстрований код за КВЕД включає надання послуг у сфері права. Фактичну та систематичну діяльність кандидат на посаду судді, який є ФОП, має підтвердити такими документами: договорами про надання послуг у сфері права, актами про їх виконання; документами, що посвідчують повноваження на надання цих послуг; деклараціями про доходи ФОП; копіями судових рішень тощо.

Для підтвердження одного року стажу професійної діяльності у сфері права кандидат повинен подати від одного до трьох документів

Які документи має подати помічник адвоката, щоб підтвердити стаж професійної діяльності у сфері права?

Стаж професійної діяльності у сфері права помічника адвоката може бути підтверджений такими документами: посвідченням, документом (документами), що підтверджує оформлення трудових правовідносин з адвокатом, адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, копією витягу з реєстру адвокатів, що містить відомості про внесення інформації про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України тощо

Чи можу я подати копію трудової книжки, яку отримала після оголошення Комісією добору на посаду судді місцевого суду, але до дати початку приймання документів (тобто копія засвідчена в період з 11.12.2024 до 01.03.2025)?

Так. У Комісії відсутні вимоги до дати засвідчення копії трудової книжки

Яким чином засвідчувати копію трудової книжки, якщо її оригінал зберігається в кандидата?

Якщо трудова книжка зберігається в кандидата, засвідчувати її паперову копію не потрібно. При поданні та підписанні документів система накладатиме цифровий підпис кандидата на всі подані ним документи

Яким чином засвідчувати копію трудової книжки, якщо її оригінал зберігається за місцем роботи (у роботодавця)?

Копія трудової книжки може бути засвідчена за місцем роботи.

Якщо кандидат на посаді судді не працює, засвідчувати паперову копію трудової книжки не потрібно.

При поданні та підписанні документів система накладатиме цифровий підпис кандидата на всі подані ним документи.

Раніше ВККС затвердила нову форму заяви для участі у доборі на посаду судді місцевого суду.

Ще у ВККС нагадали, як подавати документи для участі в доборі на посаду судді місцевого суду.

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