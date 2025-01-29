У Києві на Печерську горів спорткомплекс

Рятувальники приборкали пожежу в спортивному комплексі Tsarsky на Старонаводницькій.

Фото: ДСНС

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У середу, 29 січня, в Печерському районі Києва сталася пожежа в спортивному комплексі Tsarsky, розташованому в будівлі бізнес-центру на вулиці Старонаводницькій.

За даними ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 09:25. Вогонь спалахнув у приміщенні лазні на першому поверсі.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу о 10:25 на площі 10 кв. м. З третього поверху будівлі евакуювали одну людину.

До гасіння залучили 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причини займання встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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