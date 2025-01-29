Рахункова палата перевірить, як виконуються її рекомендації у сфері оборони та безпеки за останні 5 років

Результати контрольного заходу допоможуть встановити реальний вплив впровадження рекомендацій Рахункової палати на тенденції та системні зміни в оборонній сфері.

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Рахункова палата повідомила, що розпочала контрольний захід, який передбачає аналіз реалізації наданих інституцією рекомендацій (пропозицій) у сфері оборони та безпеки. Аналізом охоплять 18 контрольних заходів, що були проведені на дев’яти об’єктах протягом 2020–2024 років.

Планується, зокрема, проаналізувати й оцінити рівень (повноту) та своєчасність виконання рекомендацій Рахункової палати, їх вплив на стан нормативно-правового забезпечення, організаційно-адміністративної, фінансової та іншої діяльності у сфері оборони та безпеки.

Результати контрольного заходу допоможуть встановити реальний вплив впровадження рекомендацій Рахункової палати на тенденції та системні зміни в оборонній сфері.

Відповідальний за проведення цього заходу – член Рахункової палати Геннадій Пліс. Для здійснення аналізу реалізації наданих Рахунковою палатою рекомендацій (пропозицій) залучені аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони та безпеки.

Розгляд звіту за результатами проведеного аналізу заплановано на квітень 2025 року.

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