Счетная палата проверит, как выполняются ее рекомендации в сфере обороны и безопасности за последние 5 лет

Результаты контрольного мероприятия помогут установить реальное влияние на внедрение рекомендаций Счетной палаты на тенденции и системные изменения в оборонной сфере.

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Счетная палата сообщила, что начала контрольное мероприятие, которое предусматривает анализ реализации предоставленных институтом рекомендаций (предложений) в сфере обороны и безопасности. Анализом охватят 18 контрольных мероприятий, проведенных на девяти объектах в течение 2020-2024 годов.

Планируется, в частности, проанализировать и оценить уровень (полнота) и своевременность выполнения рекомендаций Счетной палаты, их влияние на состояние нормативно правового обеспечения, организационно-административной, финансовой и другой деятельности в сфере обороны и безопасности.

Результаты контрольного мероприятия помогут установить реальное влияние на внедрение рекомендаций Счетной палаты на тенденции и системные изменения в оборонной сфере.

Ответственный за проведение этого мероприятия – член Счетной палаты Геннадий Плисс. Для осуществления анализа реализации предоставленных Счетной палатой рекомендаций (предложений) привлечены аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере обороны и безопасности.

Рассмотрение отчета по результатам проведенного анализа запланировано на апрель 2025 года.

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