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В Литве уменьшилось количество украинцев до 77 тысяч

11:52, 29 января 2025
За год в Литве стало меньше украинских, белорусских и российских мигрантов.
В Литве уменьшилось количество украинцев до 77 тысяч
Фото: zakordon.rayon.in.ua
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Количество граждан Украины, Беларуси и России, проживающих в Литве, сократилось за последний год, хотя они остаются самыми многочисленными группами иностранцев в стране.

Как сообщила директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, по состоянию на январь 2024 года в стране проживают более 77 тысяч украинцев, что на 9 тысяч меньше, чем годом ранее. Количество белорусов снизилось с 62 до 57 тысяч, а россиян - с 15 до 14 тысяч, пишет LRT.

По словам Гудзинскайте, более половины граждан РФ в Литве являются постоянными жителями еще со времен независимости, а временных мигрантов насчитывается лишь чуть более 6 тысяч. Она отметила, что из-за ограничительных мер россияне практически не имеют возможности переехать в Литву на постоянное место жительства.

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Литва

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