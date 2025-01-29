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У Литві зменшилася кількість українців до 77 тисяч

11:52, 29 січня 2025
За рік у Литві поменшало українських, білоруських та російських мігрантів.
У Литві зменшилася кількість українців до 77 тисяч
Фото: zakordon.rayon.in.ua
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Кількість громадян України, Білорусі та Росії, які проживають у Литві, скоротилася за останній рік, хоча вони залишаються найчисленнішими групами іноземців у країні.

Як повідомила директорка Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте, станом на січень 2024 року в країні мешкають понад 77 тисяч українців, що на 9 тисяч менше, ніж роком раніше. Кількість білорусів знизилася з 62 до 57 тисяч, а росіян – з 15 до 14 тисяч, пише LRT.

За словами Гудзінскайте, понад половина громадян РФ у Литві є постійними мешканцями ще з часів незалежності, а тимчасових мігрантів налічується лише трохи більше ніж 6 тисяч. Вона зазначила, що через обмежувальні заходи росіяни практично не мають можливості переїхати до Литви на постійне місце проживання.

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Литва

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