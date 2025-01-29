У ЦПД РНБО спростували заяви окремих медіа про припинення військової допомога США для України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко закликав медіа не перекручувати інформацію – військова допомога продовжується.

Військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Це підкреслив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

«Детальніше розпишу згодом, але не панікуйте через гучні заголовки і не перекручуйте, будь ласка», додав він.

Зазначимо, New York Times опублікувало розлогий матеріал з критикою рішення Президента США Дональда Трампа призупинити на 90 днів для проведення аудиту грантові програми, у тому числі, іноземні проекти федерального Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), через які фінансуються неурядові організації за кордоном, у тому числі, робота медіа.

«Практично 90% українських медіа виживали завдяки грантам. Це наслідок того, що в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну впав рекламний ринок, зокрема у сфері онлайн-медіа на 92%» – заявила в етері Громадського радіо директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк, коментуючи наслідки зупинення фінансування всіх програм та проектів Американської агенції з міжнародного розвитку USAID на 90 днів.

За її інформацією, 80%, а можливо, і більше українських медіа співпрацювало з USAID.

«Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що у декого ці гранти складали просто до 100% і вони тільки за рахунок грантів і могли виживати. У когось ці гранти складали 40 — 60%, у когось — менше», — розповіла Оксана Романюк.

Нагадаємо, 27 січня Бюджетне управління Білого дому надіслало федеральним агентствам, вочевидь і USAID, меморандум, в якому вказало, що кожне агентство має виконати комплексний аналіз усіх своїх федеральних програм фінансової допомоги, щоб визначити програми, проекти та заходи, які можуть стосуватися будь-якого з указів Президента США Дональда Трампа.

Також щонайменше 56 високопоставлених чиновників USAID відправили у відпустку через розслідування протидії указам Президента Дональда Трампа.

Як зазначає NYT, агентства США повинні будуть розірвати контракти під час зупинки, і їм, ймовірно, доведеться сплатити гонорари. Серед співробітників USAID, відправлених в оплачувану відпустку, є троє юристів, у тому числі провідний юрист з питань етики.

Автор: Наталя Мамченко

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