Стартував прийом заявок від ВПО на отримання субсидії на оренду житла

З 29 січня внутрішньо переміщені особи можуть подавати заявки на отримання субсидії на оренду житла. Новий механізм підтримки спрямований на допомогу сім’ям, які найбільше потребують фінансової підтримки. Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Субсидію можуть отримати ВПО, які:
Основні умови для отримання субсидії:
Водночас родина ВПО може одночасно користуватися цією субсидією та субсидією на житлово-комунальні послуги.
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