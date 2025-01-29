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Стартував прийом заявок від ВПО на отримання субсидії на оренду житла

10:58, 29 січня 2025
З 29 січня ВПО можуть подати заявку на компенсацію оренди житла.
Стартував прийом заявок від ВПО на отримання субсидії на оренду житла
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З 29 січня внутрішньо переміщені особи можуть подавати заявки на отримання субсидії на оренду житла. Новий механізм підтримки спрямований на допомогу сім’ям, які найбільше потребують фінансової підтримки. Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Субсидію можуть отримати ВПО, які:

  • виїхали з окупованих територій або зон бойових дій, не мають власного житла в умовно безпечних регіонах, а їхнє помешкання знищене чи непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати житло, але не мають достатньо коштів;
  • вже орендують житло та витрачають на це значну частину доходу.

Основні умови для отримання субсидії:

  • орендар і орендодавець не повинні бути родичами;
  • заявник не отримує допомогу на проживання;
  • власник житла не отримує компенсацію за програмою «Прихисток».

Водночас родина ВПО може одночасно користуватися цією субсидією та субсидією на житлово-комунальні послуги.

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Мінсоцполітики ВПО субсидія

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