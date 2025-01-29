Стартовал прием заявок от ВПЛ на получение субсидии на аренду жилья

С 29 января ВПЛ могут подать заявку на компенсацию аренды жилья.

С 29 января внутренне перемещенные лица могут подавать заявки на получение субсидии на аренду жилья. Новый механизм поддержки направлен на помощь семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Субсидию могут получить ВПЛ, которые:

выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий, не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания;

хотят арендовать жилье, но не имеют достаточно средств;

уже арендуют жилье и тратят на это значительную часть дохода.

Основные условия для получения субсидии:

арендатор и арендодатель не должны быть родственниками;

заявитель не получает пособие на проживание;

владелец жилья не получает компенсацию по программе «Приют».

В то же время семья ВПЛ может одновременно пользоваться этой субсидией и субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

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