Стартовал прием заявок от ВПЛ на получение субсидии на аренду жилья

С 29 января внутренне перемещенные лица могут подавать заявки на получение субсидии на аренду жилья. Новый механизм поддержки направлен на помощь семьям, которые больше всего нуждаются в финансовой поддержке. Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Субсидию могут получить ВПЛ, которые:
Основные условия для получения субсидии:
В то же время семья ВПЛ может одновременно пользоваться этой субсидией и субсидией на жилищно-коммунальные услуги.
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