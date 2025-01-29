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Microsoft и OpenAI расследуют возможную утечку данных в китайский DeepSeek

10:54, 29 января 2025
Группа лиц могла украсть значительный объем данных через программный интерфейс приложений OpenAI.
Microsoft и OpenAI расследуют возможную утечку данных в китайский DeepSeek
Фото: ft.com
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Microsoft и OpenAI начали расследование возможного несанкционированного получения информации о технологиях от разработчика ChatGPT группой, связанной с китайским стартапом в области ИИ DeepSeek, пишет Bloomberg.

Источники агентства, осенью прошлого года специалисты по безопасности Microsoft наблюдали за группой лиц, которых они подозревали в возможной связи с DeepSeek.

По словам собеседников, эта группа похитила значительный объем данных из-за программного интерфейса приложений (API) компании OpenAI.

В свою очередь Microsoft, являющийся технологическим партнером OpenAI и ее крупнейшим инвестором, уже сообщила компанию о деятельности этой группы.

Также в Bloomberg добавляют, что такие действия могут нарушать условия использования OpenAI или свидетельствовать о попытках обойти ограничение на объем данных, доступный при покупке лицензии.

По данным Reuters, компания OpenAI намерена тесно сотрудничать с правительством США, чтобы наилучшим образом защитить наиболее эффективные модели от попыток противников и конкурентов завладеть технологиями.  

«Как ведущий разработчик ИИ, мы принимаем контрмеры для защиты нашей интеллектуальной собственности, включая тщательный процесс включения передовых возможностей в выпускаемые модели, и считаем, что по мере продвижения вперед критически важно тесно сотрудничать с правительством США, чтобы наилучшим образом защитить наиболее эффективные модели от попыток противников и конкурентов завладеть американскими технологиями», — заявили в OpenAI.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Також ми писали, що руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что DeepSeek – один из инструментов для сбора разведданных.

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OpenAI Microsoft DeepSeek

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