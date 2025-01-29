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Критические предприятия должны до 1 марта перебронировать своих работников через Дию, — депутат Федиенко

10:30, 29 января 2025
До 28 февраля 2025 года все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус.
Критические предприятия должны до 1 марта перебронировать своих работников через Дию, — депутат Федиенко
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 года №1332 установил средний срок для действия предоставленных ранее отсрочок от мобилизации. Правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Перебронировать своих работников работодатели могут через Дию. Об этом напомнил депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Он подчеркнул, что с 22 января открылась возможность подачи заявок на «бронирование за сутки» через платформу Дия. Следовательно, фирмы могут это сделать самостоятельно.

Также депутат добавил, что сначала до 28 февраля 2025 года  все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус.

Если компания не подтвердила статус критического предприятия, ее работники не будут забронированы от мобилизации.

Ранее заместитель министра обороны Сергей Мельник заявлял, что законодательство не предусматривает отсрочку мер мобилизации на период оформления бронирования.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил бронировать всех священнослужителей, а религиозные организации отнес к критически важным. При этом для религиозных организаций убрали зарплатный ценз.

Кроме этого, сообщалось, что еще одним постановлением Кабмин установил новые критерии, по которым благотворительные организации и предприятия, обеспечивающие ВСУ, смогут получить бронирование.

Напомним, обновлены критерии для получения предприятиями оборонно-промышленного комплекса статуса "экономически важных" для бронирования своих работников.

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мобилизация бронирование

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