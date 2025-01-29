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На Кировоградщине депутата горсовета подозревают в закупке некачественной одежды для военных

11:16, 29 января 2025
ГБР сообщило о подозрении депутату горсовета в махинациях на 21 млн грн с военной одеждой.
На Кировоградщине депутата горсовета подозревают в закупке некачественной одежды для военных
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении депутату городского совета Кировоградщины и его сообщникам в схеме поставки некачественной одежды для военных. Об этом рассказали в ГБР.

По данным следствия, чиновник, который также является владельцем предприятия, вместе со знакомым и бухгалтером организовал закупку дешевой одежды без сертификатов соответствия стандартам Минобороны. Визуально товар был похож на военный, но не соответствовал требованиям. В результате сделки государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.

Депутат и его сообщники подозреваются в завладении чужим имуществом, служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением в составе организованной группы. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

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