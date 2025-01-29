В ГНС объяснили, как сверить данные физлицам, владеющим несколькими объектами недвижимости в разных населенных пунктах

Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных.

Государственная налоговая служба Украины пояснила, в какой контролирующий орган должны обращаться физические лица, владеющие несколькими объектами жилой или нежилой недвижимости в разных населенных пунктах, чтобы сверить данные.

Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных по:

- объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;

- размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;

- права на пользование льготой по уплате налога;

- размера ставки налога;

- начисленной суммы налога.

Если данные контролирующих органов не совпадают с данными подтвержденными налогоплательщиком на основании соответствующих оригиналов документов, таких как документы на право собственности, налоговая служба производит перерасчет по его адресу и посылает новое уведомление-решение. Предыдущее решение считается отмененным.

Если налогоплательщик представляет документы на недвижимость, которой нет в базе данных информационных систем центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, уплата налога осуществляется на основании представленных плательщиком сведений. Это действует до получения налоговой службой информации от регистрационных органов о переходе права собственности на объект налогообложения.