В ГНС объяснили, как сверить данные физлицам, владеющим несколькими объектами недвижимости в разных населенных пунктах

Государственная налоговая служба Украины пояснила, в какой контролирующий орган должны обращаться физические лица, владеющие несколькими объектами жилой или нежилой недвижимости в разных населенных пунктах, чтобы сверить данные.
Плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки данных по:
- объектов жилой и/или нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности налогоплательщика;
- размера общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности налогоплательщика;
- права на пользование льготой по уплате налога;
- размера ставки налога;
- начисленной суммы налога.
Если данные контролирующих органов не совпадают с данными подтвержденными налогоплательщиком на основании соответствующих оригиналов документов, таких как документы на право собственности, налоговая служба производит перерасчет по его адресу и посылает новое уведомление-решение. Предыдущее решение считается отмененным.
Если налогоплательщик представляет документы на недвижимость, которой нет в базе данных информационных систем центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, уплата налога осуществляется на основании представленных плательщиком сведений. Это действует до получения налоговой службой информации от регистрационных органов о переходе права собственности на объект налогообложения.
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