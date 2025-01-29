Киевская больница переплатила за ремонт укрытия более 230 тысяч гривен

Инженеру киевской больницы сообщили о подозрении из-за завышенных смет.

Фото: Киевская городская прокуратура

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении ведущему инженеру городской клинической больницы №12 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что повлекло существенные убытки государственному бюджету. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в 2023 году больница заключила договор с компанией на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта укрытия. По результатам экономической экспертизы выяснилось, что исполнитель завысил стоимость работ более чем на 230 тысяч гривен.

Вследствие этого бюджету столицы нанесен ущерб на соответствующую сумму. Действия инженера квалифицировали по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Продолжается следствие.

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