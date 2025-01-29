Київська лікарня переплатила за ремонт укриття понад 230 тисяч гривень

Інженерці київської лікарні повідомили про підозру через завищені кошториси.

Фото: Київська міська прокуратура

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру провідній інженерці міської клінічної лікарні №12 через неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило суттєві збитки державному бюджету. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що у 2023 році лікарня уклала договір із компанією на розробку проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття. За результатами економічної експертизи з’ясувалося, що виконавець завищив вартість робіт більш ніж на 230 тисяч гривень.

Унаслідок цього бюджету столиці завдано збитків на відповідну суму. Дії інженерки кваліфікували за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Триває слідство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.