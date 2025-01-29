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Апеляційна палата ВАКС розглянула клопотання щодо закриття справи про збитки при будівництві «Охматдиту»

10:04, 29 січня 2025
У зв’язку із закінченням строків давності обвинувачену звільнили від кримінальної відповідальності.
Апеляційна палата ВАКС розглянула клопотання щодо закриття справи про збитки при будівництві «Охматдиту»
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28 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання сторін захисту про звільнення від кримінальної відповідальності двох обвинувачених у справі щодо завдання збитків під час будівництва «Охматдиту» у 2013 році  та закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності. Про це повідомили у АП ВАКС. 

Колегія суддів задовольнила клопотання захисника обвинуваченої та звільнила її від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності, закрила кримінальне провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, цивільний позов до обвинуваченої залишено без розгляду.

Клопотання захисниці іншого фігуранта справи, який відмовився від звільнення його від відповідальності, колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення, наступне судове засідання відбудеться о 13:00 10 березня. 

Клопотання було подано в межах розгляду апеляційних скарг сторін захисту на вирок ВАКС від 26 грудня 2022 року. Суд першої інстанції визнав винуватою ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Її пособника - ексдиректора ТОВ «Укрпрофмед», суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Обох обвинувачених суд звільнив від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження.

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Апеляційна палата ВАКС

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