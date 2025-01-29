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Апелляционная палата ВАКС рассмотрела ходатайство о закрытии дела об убытках при строительстве «Охматдета»

10:04, 29 января 2025
В связи с истечением сроков давности обвиняемую освободили от уголовной ответственности.
Апелляционная палата ВАКС рассмотрела ходатайство о закрытии дела об убытках при строительстве «Охматдета»
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28 января Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела ходатайство сторон защиты об освобождении от уголовной ответственности двух обвиняемых по делу о нанесении ущерба при строительстве «Охматдета» и закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщили в АП ВАКС.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство защитника обвиняемой и освободила ее от уголовной ответственности на основании п. 4 ч. 1 ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности, закрыла уголовное производство на основании п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК Украины, гражданский иск к обвиняемой оставлен без рассмотрения.

Ходатайство защитницы другого фигуранта дела, отказавшегося от освобождения его от ответственности, коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения, следующее судебное заседание состоится в 13:00 10 марта.

Ходатайство было подано в рамках рассмотрения апелляционных жалоб сторон защиты на приговор ВАКС от 26 декабря 2022 года. Суд первой инстанции признал виновной экс-главу ГП «Укрмедпроектстрой» в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ее пособника – экс-директора ООО «Укрпрофмед», суд признал виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Оба обвиняемых суд освободил от наказания по ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности уголовного производства.

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Апелляционная палата ВАКС

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