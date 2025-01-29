С 1 февраля заработают новые лимиты на денежные переводы

Нововведение будет касаться клиентов, доходы которых не подтверждены документально.

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С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы. Месячный лимит составит 150 тысяч гривен. Об этом пишет ТСН.

Речь идет об исходных платежах по реквизитам IBAN. Соответствующие положения содержат меморандум, подписанный украинскими банками.

Это нововведение будет касаться клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждого из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц.

Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

от 1 февраля 2025 года - до 150 тысяч гривен

от 1 июня 2025 года - до 100 тысяч гривен

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 декабря Независимая ассоциация банков Украины, Ассоциация украинских банков, АО Ощадбанк, АО Райффайзен Банк, АО КБ ПриватБанк, АО УНИВЕРСАЛ БАНК и другие подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирование рынка банковских платежных услуг.

Клиенты, которые планируют осуществлять переводы сверх установленного лимита, обязаны будут предоставить банку документальное подтверждение доходов при установлении деловых отношений или планировании переводов.

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