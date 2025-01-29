В Украине чтят память Героев Крут

Именно в этот день в 1918 году произошло легендарное сражение между большевистской армией и небольшим отрядом студентов и добровольцев, вставших на защиту столицы.

В среду, 29 января, в Украине отмечается День памяти героев Крут. В этот день вспоминают подвиг студентов и гимназистов, которые в 1918 году под Крутами встали на защиту молодой Украинской Народной Республики от наступления большевистских войск.

Бой состоялся у железнодорожной станции Круты, в 130 километрах от Киева. Около 400 юношей, среди которых были студенты Киевского университета, гимназисты и курсанты, вступили в неравное сражение против несколькотысячного войска большевиков. Защитники задержали врага, разрушили инфраструктуру и дали правительству УНР время для подписания Брестского мирного договора, закрепившего международное признание Украины.

После боя около 30 пленных юношей были расстреляны большевиками.

Это сражение стало символом героизма и самопожертвования украинской молодежи, которая выступила в защиту родной земли в условиях чрезвычайной военной и политической напряженности.

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