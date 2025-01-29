В Україні вшановують пам'ять Героїв Крут

Саме цього дня у 1918 році відбувся легендарний бій між більшовицькою армією та невеликим загоном студентів та добровольців, які стали на захист столиці.

Фото: boryslavrada.gov.ua

У середу, 29 січня, в Україні відзначають День пам'яті героїв Крут. Цього дня згадують подвиг студентів і гімназистів, які у 1918 році під Крутами стали на захист молодої Української Народної Республіки від наступу більшовицьких військ.

Бій відбувся біля залізничної станції Крути, за 130 кілометрів від Києва. Близько 400 юнаків, серед яких були студенти Київського університету, гімназисти та курсанти, вступили в нерівний бій проти кількатисячного війська більшовиків. Захисники затримали ворога, зруйнували інфраструктуру та дали уряду УНР час для підписання Брестського мирного договору, який закріпив міжнародне визнання України.

Після бою близько 30 полонених юнаків було розстріляно більшовиками.

Цей бій став символом героїзму та самопожертви української молоді, яка виступила на захист рідної землі в умовах надзвичайної військової та політичної напруженості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.