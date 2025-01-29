За непроходження медоглядів можуть застосувати адмінштраф на працівників та на роботодавців.

Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, яка відповідальність для роботодавців за порушення організації медоглядів працівників.

Для роботодавців настає адміністративна відповідальність за порушення організації медичних оглядів працівників (ч. 5 ст. 41 КУпАП).

Вона передбачає накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 до 170 грн) і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн).

Раніше ми писали, чи обов’язкові медогляди для сезонних працівників.

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