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Чи обов’язкові медогляди для сезонних працівників: роз’яснення

07:36, 28 серпня 2024
У Держпраці пояснюють, що заборонено укладати трудовий договір із громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота, зокрема сезонна, протипоказана за станом здоров’я.
Чи обов’язкові медогляди для сезонних працівників: роз’яснення
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Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи обов’язкові медогляди для сезонних працівників.

Зазначається, що сезонні працівники повинні проходити медичні огляди.

Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється на всіх юридичних, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, і на всіх працівників.

Оскільки сезонні працівники виконують свої трудові обов’язки за трудовим договором (контрактом), на них поширюється дія Закону України «Про охорону праці».

Умови праці сезонних працівників також врегульовані міжнародними договорами. Наприклад, відповідно до ст. 17 Конвенції 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві № 184, до сезонних і тимчасових працівників вживають заходи для забезпечення такої ж безпеки та гігієни праці, які мають прирівняні до них постійні працівники.

Процедуру медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року визначає Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ від 21.05.2007 №246 (далі – Порядок №246).

Порядок №246 поширюється на всіх працівників названих категорій усіх підприємств – незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їхніх філій, інших відокремлених підрозділів, незалежно від періоду роботи. Якщо працівники, яких приймають на сезонну роботу, працюватимуть у шкідливих чи небезпечних умовах праці та на них негативно впливатимуть шкідливі виробничі фактори, то вони обов’язково підлягають медичним оглядам. Необхідно враховувати Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові медичні огляди працівників, наведений у додатку 4 до Порядку №246. До прикладу, у сільському господарстві такими небезпечними факторами є пестициди та хімікати, які працівники використовують при роботі.

Заборонено укладати трудовий договір із громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота, зокрема сезонна, протипоказана за станом здоров’я (ст. 24 КЗпП).

Працівник, якого приймають на сезонну роботу, де є шкідливі фактори, має пройти попередній медичний огляд в обсязі, передбаченому Порядком №246. У направленні на обов’язковий медичний огляд вказуються ті фактори, в умовах впливу яких виконуватиме роботи сезонний працівник.

У висновку медична комісія зазначає, чи придатний працівник до роботи за цією професією. Саме висновок медичної комісії підтверджує, що стан здоров’я працівника дає йому змогу виконувати роботи із впливом шкідливих і небезпечних факторів. Працівнику видають медичну довідку про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника, строк дії якої збігається зі строками періодичності оглядів, визначеними Порядком №246.

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