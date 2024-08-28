На Сумщині злодій вбив пенсіонера та підпалив його будинок, щоб уникнути викриття

Чоловік вбив та пограбував пенсіонера, а потім намагався втекти на автомобілі загиблого.

Фото: sumy.gp.gov.ua

У Охтирці Сумської області прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка, який з корисливих мотивів позбавив життя пенсіонера.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, 10 серпня 2023 року у нічний час зловмисник проник у будинок самотнього пенсіонера. Нападник спочатку побив старенького, а потім ще й завдав ножем щонайменше чотири удари в область шиї та тулуба. Від отриманих поранень 86-річний потерпілий помер. З будинку загиблого зловмисник забрав цінні речі, після чого підпалив домоволодіння, щоб приховати свій злочин.

Більш того, обвинувачений намагався втекти на автомобілі загиблого, який стояв у дворі. Для цього він взяв ключі на підвіконні, відчинив ворота, однак завести двигун він так і не зміг.

«Відразу затримати нападника не вдалось, однак у ході слідства правоохоронці встановили обставини події та зібрали докази причетності до злочину вказаного чоловіка. До цього він вже 5 разів був засуджений, утому числі й відбував покарання за розбій. Відтак з червня 2024 року він перебуває за гратами», - повідомили у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як розбій, поєднаний із проникненням у житло, умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів, умисне знищення майна та замах на викрадення авто. За скоєне зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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