На Рівненщині ділки створили фіктивне ОСББ і привласнили понад 700 тисяч «теплого» кредиту

Використовуючи підроблені паспорти громадян України, чоловіки зареєстрували фіктивні ОСББ і ФОП та відкрили банківські рахунки.

На Рівненщині двоє чоловіків створили фіктивне ОСББ і взяли понад 700 тисяч «теплого» кредиту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що використовуючи привласнені та згодом підроблені паспорти громадян України, чоловіки у 2020 році зареєстрували фіктивні ОСББ і ФОП та відкрили банківські рахунки.

Пізніше, використовуючи ці документи, вони оформили так званий «теплий» кредит, нібито для фінансування заходів з підвищення енергоефективності.

Під виглядом заміни вікон ділки отримали 730 тис. грн кредиту, які потім перерахували з рахунку ОСББ на рахунок підприємця, таким чином привласнивши кошти. Один з обвинувачених потім майже усю суму зняв з рахунку, перевівши у неконтрольовану готівку.

Наразі обидва зловмисники перебувають під цілодобовим домашнім арештом, обвинувальний акт скеровано до суду.

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