В Ровенской области дельцы создали фиктивное ОСМД и присвоили более 700 тысяч «теплого» кредита

Используя поддельные паспорта граждан Украины, мужчины зарегистрировали фиктивные ОСМД и ФЛП и открыли банковские счета.

В Ровенской области двое мужчин создали фиктивное ОСМД и взяли более 700 тысяч «теплого» кредита. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что, используя присвоенные и впоследствии поддельные паспорта граждан Украины, мужчины в 2020 году зарегистрировали фиктивные ОСМД и ФЛП и открыли банковские счета.

Позже, используя эти документы, они оформили так называемый «теплый» кредит, якобы для финансирования мер по повышению энергоэффективности.

Под видом замены окон дельцы получили 730 тыс. грн кредита, которые затем перечислили со счета ОСМД на счет предпринимателя, таким образом, присвоив средства. Один из обвиняемых потом почти всю сумму снял со счета, переведя в неконтролируемые наличные.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под круглосуточным домашним арестом, обвинительный акт направлен в суд.

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