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В Сумской области вор убил пенсионера и поджег его дом, чтобы избежать разоблачения

07:18, 28 августа 2024
Мужчина убил и ограбил пенсионера, а потом пытался скрыться на автомобиле погибшего.
В Сумской области вор убил пенсионера и поджег его дом, чтобы избежать разоблачения
Фото: sumy.gp.gov.ua
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В Ахтырке Сумской области прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего мужчины, который из корыстных побуждений лишил жизни пенсионера.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, 10 августа 2023 года в ночное время злоумышленник проник в дом одинокого пенсионера. Нападающий сначала избил старика, а потом еще и нанес ножом по меньшей мере четыре удара в область шеи и туловища. От полученных ранений 86-летний потерпевший скончался. Из дома погибшего злоумышленник унес ценные вещи, после чего поджег домовладение, чтобы скрыть свое преступление.

Более того, обвиняемый пытался скрыться на автомобиле погибшего, который стоял во дворе. Для этого он взял ключи на подоконнике, открыл ворота, однако завести двигатель он так и не смог.

«Сразу задержать нападавшего не удалось, однако в ходе следствия правоохранители установили обстоятельства произошедшего и собрали доказательства причастности к преступлению указанного мужчины. К этому он уже 5 раз был приговорен, в том числе и отбывал наказание за разбой. Следовательно, с июня 2024 года он находится за решеткой», - сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы как разбой, соединенный с проникновением в жилье, умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, умышленное уничтожение имущества и покушение на угон авто. За совершенное злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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