Являются ли обязательными медосмотры для сезонных работников: разъяснение

В Гоструда объясняют, что запрещено заключать трудовой договор с гражданином, которому по медицинскому заключению предложена работа, в том числе сезонная, противопоказанная по состоянию здоровья.

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, обязательны ли медосмотры для сезонных работников.

Отмечается, что сезонные работники должны проходить медицинское освидетельствование.

Действие Закона Украины «Об охране труда» распространяется на всех юридических, физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, и всех работников.

Поскольку сезонные работники выполняют свои трудовые обязанности по трудовому договору (контракту), на них распространяется действие Закона Украины «Об охране труда».

Условия труда сезонных работников также урегулированы международными договорами. К примеру, согласно ст. 17 Конвенции 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве № 184, к сезонным и временным работникам принимаются меры по обеспечению такой же безопасности и гигиены труда, которые имеют приравненные к ним постоянные работники.

Процедуру медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, ежегодном обязательном медицинском осмотре лиц до 21 года определяет Порядок проведения медицинских осмотров работников определенных категорий, утвержденный приказом Минздрава от 21.05.2007 №246 (далее – Порядок №246).

Порядок №246 распространяется на всех работников названных категорий всех предприятий – независимо от форм собственности, вида экономической деятельности и их филиалов, других обособленных подразделений независимо от периода работы. Если работники, принимаемые на сезонную работу, будут работать во вредных или опасных условиях труда и на них будут негативно влиять вредные производственные факторы, то они обязательно подлежат медицинским осмотрам. Необходимо учитывать Перечень вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, при работе с которыми обязательны медицинские осмотры работников, приведенный в приложении 4 к Порядку №246. К примеру, в сельском хозяйстве опасными факторами являются пестициды и химикаты, которые работники используют при работе.

Запрещено заключать трудовой договор с гражданином, которому по медицинскому заключению предложена работа, в том числе сезонная, противопоказанная по состоянию здоровья (ст. 24 КЗоТ).

Работник, принимаемый на сезонную работу, где есть вредные факторы, должен пройти предварительное медицинское освидетельствование в объеме, предусмотренном Порядком №246. В направлении обязательного медицинского осмотра указываются те факторы, в условиях воздействия которых будет выполнять работы сезонный работник.

В заключении медицинская комиссия отмечает, годен ли работник к работе по этой профессии. Именно заключение медицинской комиссии подтверждает, что состояние здоровья работника позволяет ему выполнять работы с влиянием вредных и опасных факторов. Работнику выдают медицинскую справку о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника, срок действия которой совпадает со сроками периодичности осмотров, определенными Порядком №246.

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