При непрохождении медосмотров могут применить админштраф на работников и работодателей.

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, какая ответственность для работодателей за нарушение организации медосмотров работников.

Для работодателей наступает административная ответственность за нарушение организации медицинских осмотров работников (ч. 5 ст. 41 КУоАП).

Она предусматривает наложение штрафа на работников от четырех до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 -170 грн) и на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от двадцати до сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн).

Ранее мы писали, обязательны ли медосмотры для сезонных работников.

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