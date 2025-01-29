Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, какая ответственность для работодателей за нарушение организации медосмотров работников.
Для работодателей наступает административная ответственность за нарушение организации медицинских осмотров работников (ч. 5 ст. 41 КУоАП).
Она предусматривает наложение штрафа на работников от четырех до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 -170 грн) и на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от двадцати до сорока необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн).
Ранее мы писали, обязательны ли медосмотры для сезонных работников.
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