Практика судов
  1. В мире

В США полицейский застрелил участника штурма Капитолия, которого помиловал Трамп

08:50, 29 января 2025
Помощник шерифа застрелил 42-летнего Мэтью Хаттла во время остановки автомобиля.
В США полицейский застрелил участника штурма Капитолия, которого помиловал Трамп
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Индиана застрелили 42-летнего Мэтью Хаттла – участника штурма Капитолия, которого помиловал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BBC.

По информации местных правоохранительных органов, накануне помощник шерифа остановил автомобиль Хаттла за правонарушение. Во время проверки документов между ними завязалась драка, в ходе которой американец получил ранение во время оказанного сопротивления. Он скончался на месте. При себе у Хаттла было огнестрельное оружие.

Хаттл — один из почти 1600 участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолии, которых на прошлой неделе помиловал Дональд Трамп. 

Напомним, что Трамп помиловал около 1500 осужденных за штурм Капитолия. В указе Трампа говорится о «полном и безусловном помиловании всех, кто был осужден за нарушение закона в ходе событий, произошедших на или возле территории Капитолия США 6 января 2021 года».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрация Белого дома попросила федеральные агентства, в частности, USAID, до 7 февраля заполнить анкету по грантовым программам

Бюджетное управление Белого дома направило федеральным агентствам анкету с просьбой ответить на 14 вопросов до конца следующей недели для каждой программы, имеющей финансирование или мероприятия, запланированные до 15 марта.

Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент

Также Совещательная группа экспертов решила не учитывать негативные выводы Этического совета.

Кабмин внес законопроект о штрафах для государственных кадастровых регистраторов, а также других публичных регистраторов Земельного кадастра

Кроме того, правительство зарегистрировало законопроект, которым предлагается предоставить сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочия государственных кадастровых регистраторов и делегировать полномочия государственных кадастровых регистраторов по государственной регистрации земельных участков в Земельном кадастре должностным лицам органов местного самоуправления.

Окружная судья заблокировала указ Трампа о замораживании расходов США на грантовые программы

Как отмечает Politico, указ Дональда Трампа заблокировала судья окружного суда Лорен Али Хан, назначенная Джо Байденом.

ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов

Черновицкий апелляционный суд сообщил, что мобилизация влияет на кадровое обеспечение судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду