В США полицейский застрелил участника штурма Капитолия, которого помиловал Трамп

Помощник шерифа застрелил 42-летнего Мэтью Хаттла во время остановки автомобиля.

В американском штате Индиана застрелили 42-летнего Мэтью Хаттла – участника штурма Капитолия, которого помиловал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает BBC.

По информации местных правоохранительных органов, накануне помощник шерифа остановил автомобиль Хаттла за правонарушение. Во время проверки документов между ними завязалась драка, в ходе которой американец получил ранение во время оказанного сопротивления. Он скончался на месте. При себе у Хаттла было огнестрельное оружие.

Хаттл — один из почти 1600 участников беспорядков 6 января 2021 года на Капитолии, которых на прошлой неделе помиловал Дональд Трамп.

Напомним, что Трамп помиловал около 1500 осужденных за штурм Капитолия. В указе Трампа говорится о «полном и безусловном помиловании всех, кто был осужден за нарушение закона в ходе событий, произошедших на или возле территории Капитолия США 6 января 2021 года».

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