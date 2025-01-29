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Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент

08:13, 29 января 2025
Также Совещательная группа экспертов решила не учитывать негативные выводы Этического совета.
Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент
Источник фото: Совещательная группа экспертов
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Совещательная группа экспертов (СГЭ), задействованная в предварительном отборе кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины, коренным образом изменила свою предыдущую практику.

Так, 28 января 2025 года СГЭ предоставила положительное заключение кандидатке, которая в прошлом году получила от СГЭ негативное заключение.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 января Совещательная группа экспертов по итогам собеседования допустила ко второму этапу конкурса – выполнению практического задания, 23 кандидата на должности судей КСУ по квоте Верховной Рады и Президента.

Среди других кандидатов допуск получила член правления Центра политико-правовых реформ и советник председателя Верховной Рады Юлия Кириченко.

При этом 23 марта 2024 года, по итогам собеседования во время предыдущего конкурса на должности судей КСУ по квоте парламента, Юлия Кириченко получила от СГЭ негативное заключение.

Аналогично Совещательная группа экспертов пересмотрела негативное заключение и относительно кандидата на должность судьи КСУ по квоте парламента, директора Научно-исследовательского института сравнительного публичного права и международного права Ужгородского национального университета Михаила Савчина.

23 марта 2024 года он также получил от СГЭ негативное заключение и прекратил участие в конкурсе.

Впрочем, на этом сюрпризы от СГЭ не закончились, поскольку Совещательная группа экспертов решила не учитывать еще и действующие негативные выводы Этического совета, который осуществляет предварительный отбор кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.

Так, СГЭ признаны соответствующими критерию «высокие моральные качества» старший детектив НАБУ Роман Яроменок и адвокат Владислав Иващенко.

Вместе с тем, 23 июня 2022 года Роман Яременок получил негативное заключение от Этического совета. А Владислав Иващенко получил свой негативный вывод недавно – 19 июня 2024 года.

Таким образом, возник интересный прецедент, когда один орган, отвечающий за проверку добропорядочности кандидатов, фактически считает ошибочными не только собственные негативные выводы, но и негативные выводы, составленные другим схожим по своим полномочиям органом.

Напомним, что и Совещательная группа экспертов, и Этический совет состоят из шести человек, трое из которых являются иностранными экспертами в области права.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья КСУ

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