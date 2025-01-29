Окружная судья заблокировала указ Трампа о замораживании расходов США на грантовые программы

Как отмечает Politico, указ Дональда Трампа заблокировала судья окружного суда Лорен Али Хан, назначенная Джо Байденом.

28 января федеральная окружная судья Лорен Али Хан заблокировала указ Президента США Дональда Трампа о замораживании на 90 дней федеральных программ грантовой помощи, в том числе неправительственным организациям за рубежом.

Как отмечает Politico, это произошло за несколько минут до того, как новая директива от Бюджетного управления администрации Белого дома должна была вступить в силу.

Срок действия определения окружной судьи в рамках обеспечения рассмотрения дела истекает 3 февраля. Вместе с тем, могут продолжится слушания по сути дела.

Politico отмечает, что Лорен Али Хан в свое время была назначена президентом Джо Байденом.

Администрация Трампа не сможет до тех пор, то есть до 3 февраля, приостановить выплаты. Судья описала этот шаг как «поддержание статуса-кво», пока могут разыграться дальнейшие судебные разбирательства.

Приказ судьи является ответом на жалобу, поданную в тот же день, что и вынесение решения судьи - 28 января - Национальным советом некоммерческих организаций, Американской ассоциацией общественного здравоохранения, Main Street Alliance и SAGE.

Они утверждали, что замораживание финансирования нацелено на получателей грантов на основе их мнений по таким вопросам, как изменение климата или разнообразие, равенство и инклюзивность.

Определение суда во вторник было лишь первым шагом в том, что, как ожидается, станет крупной судебной битвой по этому вопросу, который может быстро оказаться в Верховном суде США.

Автор: Наталя Мамченко

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