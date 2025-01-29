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Окружная судья заблокировала указ Трампа о замораживании расходов США на грантовые программы

08:07, 29 января 2025
Как отмечает Politico, указ Дональда Трампа заблокировала судья окружного суда Лорен Али Хан, назначенная Джо Байденом.
Окружная судья заблокировала указ Трампа о замораживании расходов США на грантовые программы
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28 января федеральная окружная судья Лорен Али Хан заблокировала указ Президента США Дональда Трампа о замораживании на 90 дней федеральных программ грантовой помощи, в том числе неправительственным организациям за рубежом.

Как отмечает Politico, это произошло за несколько минут до того, как новая директива от Бюджетного управления администрации Белого дома должна была вступить в силу.

Срок действия определения окружной судьи в рамках обеспечения рассмотрения дела истекает 3 февраля. Вместе с тем, могут продолжится слушания по сути дела.

Politico отмечает, что Лорен Али Хан в свое время была назначена президентом Джо Байденом.

Администрация Трампа не сможет до тех пор, то есть до 3 февраля, приостановить выплаты. Судья описала этот шаг как «поддержание статуса-кво», пока могут разыграться дальнейшие судебные разбирательства.

Приказ судьи является ответом на жалобу, поданную в тот же день, что и вынесение решения судьи - 28 января - Национальным советом некоммерческих организаций, Американской ассоциацией общественного здравоохранения, Main Street Alliance и SAGE.

Они утверждали, что замораживание финансирования нацелено на получателей грантов на основе их мнений по таким вопросам, как изменение климата или разнообразие, равенство и инклюзивность.

Определение суда во вторник было лишь первым шагом в том, что, как ожидается, станет крупной судебной битвой по этому вопросу, который может быстро оказаться в Верховном суде США.

Автор: Наталя Мамченко

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судья США Дональд Трамп

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Окружная судья заблокировала указ Трампа о замораживании расходов США на грантовые программы

Как отмечает Politico, указ Дональда Трампа заблокировала судья окружного суда Лорен Али Хан, назначенная Джо Байденом.

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