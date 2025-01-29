Сотрудников USAID отправили в отпуск, поскольку администрация Трампа расследует их попытки обойти указы Президента – Fox News

По меньшей мере, 56 высокопоставленных чиновников USAID отправили в отпуск из-за расследования противодействия указам Президента Дональда Трампа.

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Десятки высокопоставленных чиновников федерального Агентства США по международному развитию, управляющего иностранной помощью (USAID), были отправлены в отпуск на фоне расследования предполагаемого сопротивления приказам Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Fox News.

Как отмечается, по меньшей мере, 56 чиновников USAID были отправлены в административный отпуск с полной заработной платой и льготами. Несколько сотен подрядчиков в Вашингтоне и других местах также были уволены.

Эти действия произошли после того, как госсекретарь Марк Рубио, действуя по распоряжению Трампа, приостановил на 90 дней внешнюю помощь США, финансируемую Государственным департаментом и USAID или через них.

Согласно сообщению Associated Press, во внутреннем сообщении USAID говорится, что новый исполняющий обязанности администратора Джейсон Грей обнаружил «несколько действий в рамках USAID, которые, похоже, направлены на обход указов Президента и мандата американского народа».

«В результате мы отправили ряд сотрудников USAID в административный отпуск с полной оплатой труда и льготами до последующего уведомления, пока мы завершим анализ этих действий», - написал Грей.

По данным AP, в сообщении не говорится, в нарушении какого из десятков исполнительных указов, подписанных Трампом после вступления в должность, обвиняют чиновников USAID.

Те, кого отправили в отпуск, были карьерными чиновниками, работавшими во многих администрациях, включая Трампа, сказал бывший чиновник USAID.

Как отмечает Fox News, до того, как эти чиновники были отстранены от работы, они пытались помочь финансируемым США организациям «справиться с новой заморозкой финансирования».

Государственный секретарь Марко Рубио специально исключил из замораживания иностранной помощи только экстренные продовольственные программы и военную помощь Израилю и Египту.

США являются самым большим донором помощи в мире. В течение 2023 финансового года США распределили 72 миллиарда долларов помощи. США также предоставили 42% всей гуманитарной помощи, отслеженной ООН в 2024 году.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 28 января дала первый брифинг. Во время него задавались вопросы о приостановке финансирования на определенные грантовые программы.

«В Бюджетном управлении Белого дома готовы слышать федеральные агентства, в том числе за границей. И если они чувствуют, что их программы и проекты нужны и соответствуют указу Президента, то Бюджетное управление пересмотрит эти мероприятия», - подчеркнула пресс-секретарь.

«Последние четыре года администрация Байдена тратила средства как пьяные матросы. Поэтому мы имеем инфляцию. И это задача нынешней администрации проверить, что каждый доллар тратится честно и прозрачно», - отметила Кэролайн Ливитт.

Автор: Наталя Мамченко

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