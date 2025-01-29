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ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов

07:35, 29 января 2025
Черновицкий апелляционный суд сообщил, что мобилизация влияет на кадровое обеспечение судов.
ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов
Источник фото — ГСА
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Вопрос реальной или потенциальной мобилизации работников аппаратов судов, похоже, вызывает беспокойство в коллективах судов.

Об этом, в частности, шла речь во время встречи и. о. главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры с коллективами судов, расположенных в Черновицкой области.

Судя по сообщению Черновицкого апелляционного суда, в здании которого 24 января и состоялась встреча, судьи обеспокоены тем, что усиленные мобилизационные мероприятия влияют на состояние «кадрового обеспечения судов».

В свою очередь, в ГСА сообщили, что указанную информацию «приняли к сведению».

Напомним, что хотя большинство военнообязанных сотрудников аппаратов судов имеют «бронирование», вместе с тем суды неоднократно сообщали о том, что с середины 2024 года процедура «бронирования» стала более сложной и длительной.

Особенно остро стоит указанная проблема в случаях, когда возникает срочная необходимость заполнить вакантные должности в аппаратах судов.

Однако при условии, когда в конкретном суде уже исчерпан 50% лимит «бронирования» военнообязанных государственных служащих категорий «Б» и «В», забронировать нового сотрудника и заполнить вакантную должность, становится крайне сложной задачей.

Нередки и случаи, когда в судах фактически отказываются трудоустраивать сотрудников даже при наличии вакантных должностей, если они не имеют «бронирования» или в принципе не могут его получить (например, из-за наличия «дефицитной» военно-учетной специальности). 

В ГСА проблему "бронирования" работников аппаратов судов традиционно считают преувеличенной.

Автор Вячеслав Хрипун

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суд судья ГСА

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ГСА попросили решить проблему с мобилизацией работников аппаратов судов

Черновицкий апелляционный суд сообщил, что мобилизация влияет на кадровое обеспечение судов.

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