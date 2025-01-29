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ДСА попросили вирішити проблему з мобілізацією працівників апаратів судів

07:35, 29 січня 2025
Чернівецький апеляційний суд повідомив, що мобілізація впливає на кадрове забезпечення судів
ДСА попросили вирішити проблему з мобілізацією працівників апаратів судів
Джерело фото — ДСА
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Питання реальної або потенційної мобілізації працівників апаратів судів, схоже, викликає занепокоєння в колективах судів.

Про це, зокрема, йшла мова під час зустрічі в. о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури з колективами судів, розташованих у Чернівецькій області.

Судячи з повідомлення Чернівецького апеляційного суду, в будівлі якого власне 24 січня й відбулася зустріч, судді були стурбовані тим, що посилені мобілізаційні заходи впливають на стан «кадрового забезпечення судів».

У свою чергу у ДСА повідомили, що зазначену інформацію «взяли до уваги».

Нагадаємо, що хоча більшість військовозобов’язаних працівників апаратів судів мають «бронювання», разом з тим суди неодноразово повідомляли про те, що з середини 2024 року процедура «бронювання» стала більш складною та довготривалою.

Особливо гострою є проблема у випадках, коли виникає термінова необхідність заповнити вакантні посади в апаратах судів.

Однак за умови, коли у конкретному суді вже вичерпано 50% ліміт «бронювання» військовозобов’язаних державних службовців категорій «Б» та «В», забронювати нового співробітника, а відтак і заповнити вакантну посаду, стає вкрай складним завданням.

Відтак, є непоодинокі випадки, коли в судах фактично відмовляються працевлаштовувати співробітників, навіть за наявності вакантних посад, якщо вони не мають «бронювання» або в принципі не можуть його отримати (наприклад, через наявність «дефіцитної» військово-облікової спеціальності).  

У ДСА проблему «бронювання» працівників апаратів судів традиційно вважають перебільшеною.

Автор В’ячеслав Хрипун 

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ДСА попросили вирішити проблему з мобілізацією працівників апаратів судів

Чернівецький апеляційний суд повідомив, що мобілізація впливає на кадрове забезпечення судів

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