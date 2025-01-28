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Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську для користувачів зі США

21:49, 28 січня 2025
Google Maps після указу Дональда Трампа змінить назву Мексиканської затоки.
Google Maps перейменує Мексиканську затоку на Американську для користувачів зі США
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

У компанії Google повідомили, що змінять назву на своїх картах із «Мексиканська затока» на «Американська затока».

«Ми отримали кілька запитань щодо іменування на Google Maps. Ми маємо давню практику застосування змін імен після їхнього оновлення в офіційних державних джерелах», - йдеться в дописі корпорації в мережі X.

Google зазначає, що лише користувачі в США побачать обидві зміни, тому що, коли «офіційні назви в різних країнах відрізняються, користувачі карт бачать свою офіційну місцеву назву. Кожен в решті світу бачить обидва імені. Це також стосується і цього випадку».

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США

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