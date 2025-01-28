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Володимир Зеленський доручив визначити проекти, на які США призупинили фінансування, і які може профінансувати сама держава

21:32, 28 січня 2025
Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями, зазначив Зеленський.
Володимир Зеленський доручив визначити проекти, на які США призупинили фінансування, і які може профінансувати сама держава
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 28 січня заявив, що доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені.

«Олексій Кулеба та інші урядовці з’ясовують, які саме програми зараз у дефіциті; майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів.

Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз», зазначив Зеленський.

«Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями», пояснив Президент.

За його словами, питання визначення критичності буде стосуватися сфер звʼязку, цифровізації, підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови.

«Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо», додав він.

Нагадаємо, що наразі про проблеми через призупинку фінансування заявило чимало громадських організацій, які працюють у сфері політичних, соціологічних досліджень і медіа.

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США Україна Володимир Зеленський

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