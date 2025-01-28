Попередня адміністрація Білого дому витрачала кошти як «п’яні матроси» – прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт підкреслила, що якщо федеральні агентства відчувають, що їхні програми та проекти є потрібними та відповідають указу Президента США, то Бюджетне управління перегляне ці заходи.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт 28 січня дала перший брифінг. Під час нього задавалися питання стосовно призупинення фінансування на певні грантові програми.

Як зазначила Лівітт, соціальна допомога, медична допомога, допомога щодо харчування, допомога, яка надається безпосередньо особам, не буде призупинена.

«Я хочу підкреслити для тих, хто стурбований статтями у медіа – якщо ви отримуєте безпосередню допомогу від федерального уряду, ви продовжите її отримувати.

В будь-якому разі, це наш обов’язок відслідкувати, куди витрачаються бюджетні кошти», підкреслила вона.

Вона додала, що Бюджетне управління Білого дому надіслало цей меморандум до агентств, оскільки воно має перевірити, що кожен долар, який витрачається, не витрачається на цілі, які суперечать указу Президента США.

Це тимчасова пауза, доки проводиться аудит.

«У Бюджетному управлінні Білого дому готові чути федеральні агентства, у тому числі за кордоном. І якщо вони відчувають, що їхні програми та проекти є потрібними та відповідають указу Президента, то Бюджетне управління перегляне ці заходи», - підкреслила прес-секретар.

«Останні чотири роки адміністрація Байдена витрачала кошти як п’яні матроси. Через це ми маємо інфляцію. І це задача нинішньої адміністрації перевірити, що кожен долар витрачається чесно і прозоро» - зазначила Керолайн Лівітт.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент США Дональд Трамп підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Автор: Наталя Мамченко

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