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Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США

21:15, 28 січня 2025
За словами Дональда Трампа, США потрібно «зосередитися на конкуренції, щоб перемогти».
Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США
Фото: aljazeera.com
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи випуск ШІ-помічника китайською компанією, заявив, що це «тривожний дзвінок» для американських технологій, пише The Guardian.

«Я читав про Китай і деякі компанії в Китаї… які винайшли швидший і менш дорогий метод. Якщо це правда — а ніхто насправді не знає, чи це так — я вважаю це позитивним. Ви не будете витрачати стільки, і ви отримаєте той самий результат, сподіваюся», — сказав Трамп.

Він додав, що США потрібно «зосередитися на конкуренції, щоб перемогти».

«Тому що у нас найкращі вчені у світі. У нас завжди є ідеї. Ми завжди перші. Ми збираємося вивільнити наші технологічні компанії та домінуватимемо в майбутньому, як ніколи раніше», — сказав президент США.

Також ми писали, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що DeepSeek — один з інструментів для збору розвідданих.

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США Дональд Трамп Китай

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