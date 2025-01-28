DeepSeek є одним із інструментів для збору розвідданих, — керівник ЦПД при РНБО Коваленко

Як і будь-який штучний інтелект, DeepSeek збирає інформацію, яку користувачі добровільно надають йому.

Як відомо, китайський стартап DeepSeek привернув до себе увагу після того, як його ШІ-помічник за короткий час став найпопулярнішим застосунком в App Store, обігнавши ChatGPT.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що DeepSeek — один з інструментів для збору розвідданих.

Як і будь-який штучний інтелект, він збирає інформацію, яку користувачі добровільно надають йому. Питання в тому, куди ці дані потраплять.

«DeepSeek - це чудовий інструмент для збору розвідданих», — вказав Коваленко.

Керівник ЦПД вказав, що DeepSeek «вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та практично все інше». Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як штучний інтелект зберігає цю інформацію.

За його словами, потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу.

«Справжнє питання в тому, хто володіє цим ШІ і яка його кінцева мета», - додав Коваленко.

Раніше у Nvidia прокоментували ефективність DeepSeek, щоб заспокоїти інвесторів.

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