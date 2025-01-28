ВРП звільнила Анатолія Заїкіна з посади судді Одеського апеляційного суду

Суддю Одеського апеляційного суду звільнено у відставку.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами.

Відтак, 28 січня ВРП вирішила звільнити Заїкіна Анатолія Павловича з посади судді Одеського апеляційного суду.

Як вказується, суддя подав заяву про відставку.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову.

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