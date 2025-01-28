ВСП уволил Анатолия Заикина с должности судьи Одесского апелляционного суда

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи с должности по общим обстоятельствам.
Таким образом, 28 января ВСП решил уволить Заикина Анатолия Павловича с должности судьи Одесского апелляционного суда.
Как указывается, судья подал заявление об отставке.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия не смог избрать нового председателя.
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