ВСП уволил Анатолия Заикина с должности судьи Одесского апелляционного суда

Судья Одесского апелляционного суда уволен в отставку.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судьи с должности по общим обстоятельствам.

Таким образом, 28 января ВСП решил уволить Заикина Анатолия Павловича с должности судьи Одесского апелляционного суда.

Как указывается, судья подал заявление об отставке.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия не смог избрать нового председателя.

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