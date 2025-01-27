Высший совет правосудия не смог избрать нового председателя

Состоялись выборы нового главы Высшего совета правосудия – ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов.

Высший совет правосудия 27 января не избрал нового председателя. Для избрания кандидату нужно было 11 голосов. Всего в голосовании приняли участие 17 членов ВСП.

Кандидатуру Александра Сасевича поддержали 6 членов ВСП.

Григория Усика поддержали 9 членов ВСП.

Ни одного кандидата не поддержали 2 члена ВСП.

Следует заметить, что ранее соответствующее предположение о том, что не исключено, что по результатам выдвижения и голосования преимущество для избрания новым председателем не сможет получить ни один из кандидатов, и в таком случае исполнять обязанности председателя ВСП продолжит Дмитрий Лукьянов, выразила «Судебно-юридическая газета».

Напомним, член ВСП Оксана Кваша выдвинула кандидатуру Григория Усика. Член ВСП Инна Плахтий выдвинула кандидатуру Александра Сасевича.

Александр Сасевич во время своего выступления отметил, что необходимо комплексное видение, куда дальше движется ВРП.

«На мой взгляд, потенциал ВСП в системе судоустройства полностью не реализован. Мы были вынуждены догонять «домашнее задание», которое накопилось в ВСП. Мы должны пересмотреть объем наших задач и определиться с приоритетами – что в условиях войны мы можем предложить судьям, судебной власти и самое главное – гражданам Украины», отметил он.

В частности, он отметил необходимость более тесной коммуникации с ВККС. «Проведение отборов, реформирование судов – мы должны активно вовлекаться в эти процессы, а не просто ждать, пока к нам придут документы», отметил Александр Сасевич.

Также он напомнил, что с 2014 года занимается вопросами коммуникаций. «Сейчас быть без коммуникаций – это сразу упущение.

Представители ВСП в регионах были 1-2 раза. Коллеги нас ждут, потому что сейчас есть кадровый кризис в судах. Нужно слышать проблемы судов первой инстанции», – отметил он.

По его словам, такие встречи в регионах, взаимная коммуникация, могут позволить избежать многих жалоб, поступающих в ВСП.

Также он напомнил, что одно время была идея создать рабочие группы с членами ВСП. «Каждый из нас сейчас может предложить свое видение, каким образом каждый из нас может проявить себя на том или ином участке», добавил кандидат.

«Два года пройдут очень быстро. Именно в объединении всех здоровых сил, судебной власти, судов разных инстанций, РСУ, ВККС, когда у нас будет общее видение, общая стратегия, тогда мы сможем добиться результата», подчеркнул Александр Сасевич.

В свою очередь Григорий Усик подчеркнул, что он знает об организационных проблемах, которые возникали в налаживании коммуникаций с органами власти и с представителями общественности.

Он напомнил об идее по поводу проверки на добродетель в связи с громким коррупционным скандалом в отношении судьи.

Григорий Усик назвал идею введения полиграфа для судей «наступлением на независимость судей» и напомнил, что ВСП по этому поводу обращалась в международные институты.

Кроме того, по его мнению, нужно предусмотреть ответственность за непринятие мер органами власти в ответ на обращение ВСП. Есть соответствующая рабочая группа, и она может обобщить наработки и обратиться в профильный комитет.

Григорий Усик также констатировал, что нагрузка на судей избыточная, поэтому нужно безотлагательно рассматривать представление ВККС о назначении судей. Он отметил необходимость единства и постоянства дисциплинарной практики ВСП. «Мы сделали обобщение, обсудили ее с международными экспертами, которые одобрительно о нем откликнулись», добавил он.

Кроме того, по словам Усика, следует внести изменения в перечень оснований для привлечения судей к ответственности. Сейчас есть определенная неразбериха.

Также он упомянул о необходимости утверждения нормативов кадрового обеспечения, так как это будет учитываться при создании новой карты судов и цифровизации правосудия.

Автор: Наталя Мамченко

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