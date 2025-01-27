Вища рада правосуддя не змогла обрати нового голову

Відбулися вибори нового очільника Вищої ради правосуддя – жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

Вища рада правосуддя 27 січня не обрала нового голову. Для обрання кандидату необхідно було 11 голосів. Всього участь у голосуванні взяли 17 членів ВРП.

Кандидатуру Олександра Сасевича підтримало 6 членів ВРП.

Григорія Усика підтримало 9 членів ВРП.

Жодного кандидата не підтримали 2 членів ВРП.

Слід зауважити, що раніше відповідне припущення стосовно того, що не виключено, що за результатами висунення і голосування перевагу для обрання новим головою не зможе отримати жоден із кандидатів, і у такому разі виконувати обовʼязки голови ВРП продовжить Дмитро Лукʼянов, висловила «Судово-юридична газета».

Нагадаємо, член ВРП Оксана Кваша висунула кандидатуру Григорія Усика. Член ВРП Інна Плахтій висунула кандидатуру Олександра Сасевича.

Олександр Сасевич під час свого виступу зазначив, що необхідне комплексне бачення, куди далі рухається ВРП.

«На мій погляд, потенціал ВРП у системі судоустрою повністю не реалізовано. Ми були змушені доганяти «домашнє завдання», яке назбиралося у ВРП. Ми повинні переглянути обсяг наших завдань, і визначитися із пріоритетами – що в умовах війни ми можемо запропонувати суддям, судовій владі та найголовніше – громадянам України», зазначив він.

Зокрема він відзначив необхідність більш тісної комунікації з ВККС. «Проведення доборів, реформування судів – ми маємо активно долучатися до цих процесів, а не просто чекати, доки до нас прийдуть документи», зазначив Олександр Сасевич.

Також він нагадав, що з 2014 року опікується питанням комунікацій. «Нині бути без комунікацій – це відразу упущення.

Представники ВРП у регіонах були 1-2 рази. Колеги нас чекають, бо зараз є кадрова криза у судах. Потрібно чути проблеми судів першої інстанції», зазначив він.

За його словами, такі зустрічі у регіонах, взаємна комунікація, може дати змогу уникнути багатьох скарг, які надходять до ВРП.

Також він нагадав, що у свій час була ідея створити робочі групи з членами ВРП. «Кожен з нас може зараз запропонувати своє бачення, яким чином кожен з нас може проявити себе на тій чи іншій ділянці», додав кандидат.

«Два роки минуть дуже швидко. Саме в об’єднанні всіх здорових сил, судової влади, судів різних інстанцій, РСУ, ВККС, коли у нас буде спільне бачення, спільна стратегія, тоді ми зможемо досягти результату, підкреслив Олександр Сасевич.

В свою чергу, Григорій Усик підкреслив, що він знає про організаційні проблеми, які виникали в налагодженні комунікацій з органами влади та з представниками громадськості.

Він нагадав про ідею стосовно перевірки на доброчесність у зв’язку з гучним корупційним скандалом стосовно судді.

Григорій Усик назвав ідею запровадження поліграфу для суддів «наступом на незалежність суддів» і нагадав, що ВРП з цього приводу зверталася до міжнародних інституцій.

Крім того, на його думку, треба передбачити відповідальність за невжиття заходів органами влади у відповідь на звернення ВРП. Є відповідна робоча група, і вона може узагальнити напрацювання та звернутися до профільного комітету.

Григорій Усик також констатував, що навантаження на суддів є надмірним, тому треба невідкладно розглядати подання ВККС про призначення суддів. Він наголосив на необхідності єдності та сталості дисциплінарної практики ВРП. «Ми зробили узагальнення, обговорили її з міжнародними експертами, які схвально про нього відгукнулися», додав він.

Крім того, за словами Усика, потрібно внести зміни у перелік підстав для притягнення суддів до відповідальності. Наразі є певна плутанина.

Також він згадав про необхідність затвердження нормативів кадрового забезпечення, бо це буде враховуватися при створення нової мапи судів, та про цифровізацію правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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