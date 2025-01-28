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Як працює система передачі заяв через нотаріусів, – пояснення Мін’юсту

07:54, 28 січня 2025
Звернутися можна як до державного, так і приватного нотаріусів.
Як працює система передачі заяв через нотаріусів, – пояснення Мін’юсту
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Згідно з українським законодавством, однією з нотаріальних дій є передача заяв від фізичних та юридичних осіб іншим особам. Такі заяви можуть містити важливу інформацію, зокрема про події, обставини або наміри сторін, які мають правове значення. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Нотаріус виступає як підтвердження того, що заінтересованій особі була доведена до відома необхідна інформація. Це може стосуватися як фізичних, так і юридичних осіб, при цьому документи, оформлені як державними, так і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Передача заяв здійснюється на основі усного звернення заінтересованих осіб і здійснюється лише за умови, що заяви не суперечать закону і не містять даних, що порочать честь і гідність людини.

Заяви повинні бути подані нотаріусу в належній формі та не менше ніж у двох примірниках. Один з примірників пересилається поштою з повідомленням або передається адресату під розписку. Витрати на пересилку заяви покриває заявник.

Нотаріус також може видати свідоцтво про передачу заяви на прохання особи, яка подала заяву. Цей документ містить зміст відповіді на заяву або інформацію про відсутність відповіді у встановлений термін.

Передача заяви та видача свідоцтва є самостійними нотаріальними діями, що реєструються в реєстрі нотаріальних дій під окремими номерами.

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нотаріус Міністерство юстиції України

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