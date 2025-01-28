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У Харкові відкрили другу підземну школу

07:36, 28 січня 2025
750 учнів вже навчаються в безпеці.
У Харкові відкрили другу підземну школу
Фото: Telegram / Ігор Терехов
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У Харкові урочисто відкрили другу підземну школу, яка вже прийняла 750 учнів. Після завершення другого етапу будівництва очікується, що кількість учнів зросте до майже тисячі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що школа була спроектована з урахуванням сучасних стандартів, з просторими класами і широкими коридорами, а також з інклюзивними та ресурсними кімнатами для зручності як учнів, так і вчителів.

«Тут вчаться діти, які вже закінчують початкову школу, але бачать одне одного наживо вперше. COVID-19 і війна забрали у них можливість нормального навчання. Тому це і радісно, і сумно… Але найважливіше, що тепер вони разом», — зазначив Терехов.

Школа була збудована з урахуванням найвищих стандартів безпеки завдяки фінансуванню уряду Тайваню та підтримці міжнародних партнерів.

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