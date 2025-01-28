В Харькове открыли вторую подземную школу

750 учеников уже учатся в безопасности.

Фото: Telegram / Игорь Терехов

В Харькове торжественно открыли вторую подземную школу, которая уже приняла 750 учеников. После завершения второго этапа строительства ожидается, что количество учеников возрастет до почти тысячи.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что школа была спроектирована с учетом современных стандартов, с просторными классами и широкими коридорами, а также с инклюзивными и ресурсными комнатами для удобства как учеников, так и учителей.

«Здесь учатся дети, которые уже заканчивают начальную школу, но видят друг друга вживую впервые. COVID-19 и война забрали у них возможность нормального обучения. Поэтому это и радостно, и грустно... Но самое важное, что теперь они вместе», - отметил Терехов.

Школа была построена с учетом самых высоких стандартов безопасности благодаря финансированию правительства Тайваня и поддержке международных партнеров.

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