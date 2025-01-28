На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса

От полученных травм водитель легковушки и три его пассажира: мужчина и две женщины погибли на месте происшествия.

На Львовщине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще два травмированы. ДТП произошло 26 января в 16.50 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Тухолька Стрыйского района. Об этом сообщили в полиции области.

Как установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen Passat B5 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЗАЗ.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и три его пассажира: мужчина и две женщины погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и его пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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