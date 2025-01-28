На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі легковика та автобуса

Від отриманих травм водій легковика та троє його пасажирів: чоловік та дві жінки загинули на місці події.

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще дві травмовані. ДТП сталася 26 січня о 16.50 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Тухолька Стрийського району. Про це повідомили у поліції області.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat B5 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з автобусом ЗАЗ.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та троє його пасажирів: чоловік та дві жінки загинули на місці події. Водій автобуса та його пасажир отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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