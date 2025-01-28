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У Карпатах очікують лавини – туристів закликали утриматися від прогулянок в горах

07:00, 28 січня 2025
Лавинна небезпека 3-го рівня оголошена в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей.
У Карпатах очікують лавини – туристів закликали утриматися від прогулянок в горах
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку 3-го рівня в високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей на період 27-28 січня.

Згідно з повідомленням ДСНС, відлига, що триває в цих регіонах, спричинить значну сніголавинну небезпеку. З огляду на це, туристам і мешканцям рекомендується уникати перебування в гірських районах та дотримуватись всіх заходів безпеки.

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ДСНС Закарпаття Прикарпаття

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