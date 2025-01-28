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На Черкащині двоє молодиків під час комендантської години розпалили багаття посеред тротуару

00:06, 28 січня 2025
На Черкащині поліцейські викрили хуліганів, які пошкодили тротуарну плитку.
На Черкащині двоє молодиків під час комендантської години розпалили багаття посеред тротуару
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У селі Руська Поляна Черкаської області двоє молодиків пошкодили тротуарну плитку, підпаливши її горючою рідиною. Інцидент стався 21 січня під час комендантської години, близько першої ночі. Про це повідомила поліція Черкаської області.

Поліцейський офіцер громади Тарас Громенко виявив порушників завдяки камерам відеоспостереження. На записах видно, як один із юнаків розливає рідину, а інший її підпалює.

Правопорушниками виявилися місцеві 18-річні мешканці. Після оперативного встановлення їхніх осіб поліцейський провів із хлопцями бесіду, під час якої вони зізналися у своїх діях.

На молодиків склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Також поліцейський наголосив на важливості дотримання громадського порядку та комендантської години у період воєнного стану.

У громаді працюють над посиленням безпеки, зокрема розширюють систему відеоспостереження, що сприятиме попередженню правопорушень і швидшому їх розкриттю.

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поліція комендантська година

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